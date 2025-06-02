Россия передаст Украине свой меморандум в ходе переговоров в Стамбуле

Именно на встрече 2 июня российская делегация представит свой документ с условиями прекращения войны.

Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

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Как писала «Судебно-юридическая газета», 2 июня в Стамбуле пройдёт следующий раунд переговоров Украины и России. Ожидается, что встреча делегаций состоится в 13:00 во дворце Чыраган.

Российская делегация намерена передать украинским представителям свой проект меморандума по урегулированию войны уже непосредственно во время переговоров. Об этом сообщают росСМИ.

«Российский проект меморандума планируется передать украинской делегации непосредственно на переговорах», - указывают источники.

При этом сообщается, что Москва получила проект меморандума, подготовленного Киевом.

Известно, что российская делегация прибыла в Стамбул вечером 1 июня.

Министр обороны Рустем Умеров ранее заявил, что для встречи с делегацией РФ от них требуется меморандум.

Также Reuters опубликовал дорожную карту, которую Украина подготовила для переговоров с РФ.

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