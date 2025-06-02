Кислица намекнул Трампу, что у Украины «есть карты» — после успешной операции СБУ «Паутина», фото

Сергей Кислица опубликовал карту, очевидно, с изображением масти короля, похожего на Владимира Зеленского, и подписью «Король дронов».

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на успешную операцию «Паутина» Службы безопасности Украины по поражению российской авиации намёком в адрес президента США Дональда Трампа.

Американскому президенту дипломат адресовал ироничное послание — мол, у Украины всё-таки есть «карты» в этой войне.

В соцсети X Кислица опубликовал изображение карты, предположительно с мастью короля, похожего на Президента Владимира Зеленского, с подписью «Король дронов».

Эта публикация, очевидно, является ответом на заявления Трампа о том, что у Зеленского «нет карт», чтобы завершить войну на выгодных условиях.

Как известно, 1 июня СБУ провела масштабную операцию по уничтожению стратегической российской авиации.

Спецоперацию «Паутина», в результате которой СБУ поразила 41 самолёт стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

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