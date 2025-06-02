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Кислиця натякнув Трампу, що в України «є карти» — після успішної операції СБУ «Павутина», фото

08:24, 2 червня 2025
Сергій Кислиця опублікував карту, вочевидь, із зображенням масті короля, схожого на Володимира Зеленського, та підписом «Король дронів».
Кислиця натякнув Трампу, що в України «є карти» — після успішної операції СБУ «Павутина», фото
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Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця відреагував на успішну операцію «Павутина» Служби безпеки України з ураження російської авіації натяком у бік президента США Дональда Трампа.

Американському президенту дипломат адресував іронічний меседж — мовляв, Україна таки має «карти» у цій війні.

У соцмережі Х Кислиця опублікував зображення карти, ймовірно з мастю короля, схожого на Президента Володимира Зеленського, та підписом «Король дронів».

Цей допис, очевидно, є відповіддю на заяви Трампа, в яких той стверджував, що Зеленський «не має карт», аби завершити війну на вигідних умовах.

Як відомо, 1 червня СБУ провела масштабну операцію зі знищення стратегічної російської авіації. 

Спецоперацію «Павутина», в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.

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рф МЗС Україна Дональд Трамп війна

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