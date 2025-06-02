Китай обвинил США в нарушении договоренности о снижении пошлин на импорт

В Китае заявили, что Штаты Америки «серьезно нарушили» торговое соглашение, согласно которому Пекин и Вашингтон взаимно снизили пошлины.

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Китай заявил, что Соединенные Штаты серьезно нарушили условия недавнего торгового соглашения, достигнутого в мае во время переговоров в Женеве. Об этом сообщает BBC.

В частности, Министерство торговли КНР обвинило Вашингтон в «серьезном подрыве» договоренностей, согласно которым стороны согласились на снижение пошлин на импортируемые товары.

В заявлении китайского министерства также говорится о нарушении консенсуса, достигнутого еще в январе во время телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

«В понедельник Пекин заявил, что нарушения соглашения со стороны США включали прекращение продаж программного обеспечения для проектирования компьютерных чипов китайским компаниям, предупреждения о применении чипов, произведенных китайским технологическим гигантом Huawei, а также аннулирование виз для китайских студентов», — отмечает издание.

Как известно, согласно соглашению, США снизили пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Пекин в ответ уменьшил свои пошлины со 125% до 10%.

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