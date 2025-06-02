В Одесі судитимуть чоловіків, які під час ракетної атаки за гроші запустили феєрверки і підпалили авто ЗСУ

Феєрверки запускали у багатолюдних місцях біля навчальних закладів, а підпал вчинили у дворі житлового будинку під час комендантської години.

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В Одесі поліцейські завершили розслідування провадження щодо чоловіків, які на замовлення здійснили запуск феєрверків і підпалили автомобіль військових. Про це повідомляє поліція регіону.

Правопорушники – безробітні, судимі за крадіжку та шахрайство жителі Київського району 48 та 37 років.

Встановлено, що молодший за віком чоловік отримав через месенджер пропозицію за грошову винагороду здійснити запуск феєрверків у багатолюдних місцях та підпалити транспортний засіб ЗСУ. За виконання першого завдання замовник обіцяв сплатити 4 тисячі гривень, другого – 13.

Погодившись на умови, чоловік підшукав серед знайомих помічника.

Вказується, що для запуску феєрверків спільники обрали спортивні майданчики біля навчальних закладів на Люстдорфській дорозі та вулиці Сім’ї Глодан, де зазвичай перебуває багато людей.

«31 січня ввечері, коли в місті лунали вибухи від ворожих повітряних атак, ігноруючи заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, зловмисники зухвало привели в дію спочатку одну піротехнічну установку, а за кілька хвилин – наступну», — зазначили в поліції.

Наприкінці лютого, виконуючи завдання щодо підпалу військового транспорту, чоловіки підшукали схожий за характеристиками мікроавтобус «Citroen Jumper» цивільного місцевого жителя, запаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Євгена Чикаленка.

Так, у комендантську годину зловмисники облили легкозаймистою рідиною автівку і підпалили її. Вогонь охопив транспортний засіб і перекинувся на поруч припаркований легковик «Cherry Tiggo», що перебував у користуванні місцевої жительки.

«Займання побачили місцеві мешканці та викликали вогнеборців, які загасили полум’я. Люди, на щастя, не постраждали. Мікроавтобус вигорів майже вщент, а у легковика вогонь пошкодив кузов. За висновком проведеної транспортно-товарознавчої експертизи, власники автомобілів зазнали збитків на загальну суму майже 485 тисяч гривень», — вказали правоохоронці.

Обидва злочини правопорушники фіксували на відео як доказ. «Відеозвіт» відправили замовнику, від якого очікували кошти. Втім, винагороди вони так і не отримали.

«Після проведення низки експертиз та інших слідчих дій, зібравши достатньо доказів, ми висунули фігурантам обвинувачення. Їм інкримінується хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, та умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Згідно з санкціями ч. 2 ст. 296 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за ці злочини – позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Матеріали щодо замовника злочинів виділені в окреме кримінальне провадження», - розповів начальник слідчого відділення територіального відділу поліції Олег Зощук.

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