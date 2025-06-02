Трамп распространил теорию заговора о том, что Байден якобы был казнен в 2020 году

В сообщении, которое Трамп перепостил без объяснений, утверждается, что бывшего президента США якобы заменили на «клона».

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Президент США Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social репост безосновательной теории о том, что его предшественник Джо Байден якобы был казнён в 2020 году, а вместо него используют «клонов» или «роботизированных существ». Об этом сообщает NBC News.

Издание указывает, что в субботу вечером Трамп опубликовал пост анонимного пользователя, который утверждал, что Байден был казнён ещё в 2020 году, а затем заменён на «клона», «двойника» и «роботизированное существо без души и разума».

«Трамп поделился ссылкой на этот пост со своими почти 10 миллионами подписчиков, не добавив никакого пояснения или контекста», — говорится в публикации.

Оригинальный пост был создан анонимным аккаунтом с 5 тысячами подписчиков.

Ранее музыкант Дэвид Скотт, более известный как The Kiffness, выпустил песню-пародию, высмеивающую скандальные заявления Дональда Трампа. Композиция под названием Eating the Cats была создана на основе вирусной аудиозаписи, в которой Трамп заявлял, что нелегальные иммигранты якобы едят домашних животных в штате Огайо.

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