Практика судов
  1. В Украине

На Ивано-Франковщине должностное лицо ТЦК подозревают в фальсификации данных о мобилизованных для повышения показателей

10:41, 2 июня 2025
Следствие считает, что его действия были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.
На Ивано-Франковщине должностное лицо ТЦК подозревают в фальсификации данных о мобилизованных для повышения показателей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одного из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области подозревают во внесении ложной информации в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

По версии следствия, должностное лицо с помощью своего криптографического ключа несанкционированно изменяло данные в карточках военнообязанных: оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направления в три разные военные части. При этом, как указывают в ГБР, он точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.

Правоохранители сообщают, что уже установили 17 человек, которых должностное лицо незаконно «мобилизовало». Все они находились по месту жительства, а военные части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

Следствие считает, что действия должностного лица были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Должностному лицу инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается расследование. Кроме того, проверяется наличие подобных случаев в других ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ивано-Франковск ГБР подозреваемый ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Кандидаты в ВАКС, провалившие экзамен, смогут принять участие в новом конкурсе в этом же году — Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому кандидаты в ВАКС, не сдавшие экзамен, смогут вновь подать документы на конкурс в Антикоррупционный суд без годичного перерыва.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе будет возобновлено – Президент подписал закон

Владимир Зеленский подписал изменения в Гражданский кодекс, отменяющие остановку течения исковой давности, введенную на время военного положения.

Комитет рекомендовал изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия владельца реализовать имущество, принадлежащее лицам, связанным с РФ

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия владельца до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации или признания активов необоснованными.

Инструкторам-преподавателям высших военно-учебных заведений предлагают установить дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен

В Раде зарегистрирован законопроект о дополнительном вознаграждении до 30 тысяч гривен для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду