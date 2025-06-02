На Ивано-Франковщине должностное лицо ТЦК подозревают в фальсификации данных о мобилизованных для повышения показателей

Следствие считает, что его действия были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

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Одного из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области подозревают во внесении ложной информации в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

По версии следствия, должностное лицо с помощью своего криптографического ключа несанкционированно изменяло данные в карточках военнообязанных: оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направления в три разные военные части. При этом, как указывают в ГБР, он точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.

Правоохранители сообщают, что уже установили 17 человек, которых должностное лицо незаконно «мобилизовало». Все они находились по месту жительства, а военные части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

Следствие считает, что действия должностного лица были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Должностному лицу инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается расследование. Кроме того, проверяется наличие подобных случаев в других ТЦК.

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