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Процедуры конкурса на должность судьи и командирования судьи уточнены — Зеленский подписал закон

11:08, 2 июня 2025
Зеленский подписал закон, изменяющий процедуру конкурсов на должность судей и командировку: новые правила.
Процедуры конкурса на должность судьи и командирования судьи уточнены — Зеленский подписал закон
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4433-IX относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи (законопроект 12331-2 от 26.12.2024).

Законом предусмотрено временное отменение ограничения срока командирования судей в другие суды двумя годами.

Актом также упрощаются процедуры отбора судей.

Кроме того, документ ограничивает общий доступ к информации судебных дел (дело кандидата на должность судьи) относительно прохождения такой личностью военной службы.

Ограничивается также общий доступ к информации о семейных связях судьи (кандидата на должность), если члены его семьи и близкие лица являются военнослужащими или находятся в зоне боевых действий.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законом народные депутаты сняли ограничения для кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которые не позволяют им повторно сдавать квалификационный экзамен в течение года, в котором они его не сдали или проигнорировали.

Таким образом, после вступления в силу этого закона кандидаты, которые принимали участие в объявленном в 2023 году конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, смогут принять участие в следующем таком конкурсе в условиях военного положения и в течение одного года с момента его завершения.

Кроме того, после вступления закона в силу:

  • отменяется 75%-ный проходной балл тестирования на знание истории украинской государственности. Такой балл будет определяться Комиссией самостоятельно по аналогии с проходным баллом тестирования когнитивных способностей;
  • отменяется повторное собеседование с победителями конкурса после квалификационного оценивания. Во время конкурса собеседование с кандидатом будет проводиться исключительно во время квалификационного оценивания и так далее.

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