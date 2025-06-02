Можно ли расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе при привлечении к общественно полезным работам — разъяснение

Работник не может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, если он привлечен к общественно полезным работам, являющимся видом трудовой повинности во время военного положения.

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Управление инспекционной деятельности в Черкасской области объясняет, можно ли по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, если человек привлечен к общественно полезным работам.

Ответ – нет, это невозможно.

Общественно полезные работы – это временная трудовая деятельность трудоспособных лиц во время военного положения, которая включает выполнение задач оборонного характера, ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенного, природного или военного происхождения, а также их последствий.

Такие работы направлены на обеспечение потребностей Вооруженных сил, других военных формирований, сил гражданской защиты, функционирования экономики и жизнедеятельности населения, не связанные с предпринимательством или получением прибыли и, как правило, не требуют специальной подготовки.

Поскольку трудовая повинность не предусматривает обязательного согласия человека на его выполнение, работник не имеет права уволиться по собственному желанию.

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