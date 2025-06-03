Верховная Рада повторно рассмотрит законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет еще раз рассмотрел законопроект о цифровизации исполнительного производства и рекомендовал принять его в целом.

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Парламент снова рассмотрит во втором чтении законопроект 9363 о цифровизации исполнительного производства. Соответствующую рекомендацию дал Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Напомним, Верховная Рада 14 мая не проголосовала за принятие в целом законопроекта 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства». Законопроект был внесен еще в июне 2023 года.

В итоге депутаты решили отправить его на повторное второе чтение.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сравнила, какие изменения будут внесены в законы в результате его принятия (подробно об этих изменениях по ссылке).

К повторному второму чтению члены Комитета решили дополнить сравнительную таблицу к законопроекту следующими предложениями:

в ч. 5 статьи 38 Закона «О нотариате» установить, что за совершение нотариальных действий за границей по обращению лиц относительно заверения верности перевода с иностранного языка на украинский язык медицинских документов, необходимых для направления на проведение оценки повседневного функционирования лица, а также документов, связанных с лечением за границей лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, и/или заверения подлинности подписи переводчика на переводе таких документов с иностранного языка на украинский язык консульский сбор не взимается;

в Законе «Об исполнительном производстве» предусмотреть, что не подлежат внесению в Единый реестр должников сведения о должниках, которыми являются банки, по решениям о конфискации (передаче) имущества (средств), находящегося у них на хранении, системно важные банки, имеющие задолженность по исполнительному документу о взыскании средств в сумме, не превышающей 50 миллионов гривен, и банки, не определенные Национальным банком Украины системно важными, имеющие задолженность по исполнительному документу о взыскании средств в сумме, не превышающей 20 миллионов гривен. Указанное положение не применяется в случаях, если такая задолженность не взыскана в течение двух месяцев со дня открытия исполнительного производства;

установить в ст. 24, что частный исполнитель принимает к исполнению исполнительные документы по месту жительства, пребывания, работы должника – физического лица, по местонахождению должника – юридического лица или по местонахождению имущества должника (кроме средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, электронных кошельках у эмитентов электронных денег должника резидента Украины). Исполнительные действия в исполнительных производствах, открытых частным исполнителем в исполнительном округе, могут совершаться им на всей территории Украины;

в ч. 7 статьи 26 определить, что в случае, если в заявлении взыскателя указаны счета должника в банках, других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, электронные кошельки у эмитентов электронных денег, счета в ценных бумагах в депозитарных учреждениях, исполнитель немедленно после открытия исполнительного производства налагает арест на средства/электронные деньги/ценные бумаги, существующие в электронной форме, должника. В случае если в заявлении взыскателя указано конкретное имущество должника, исполнитель немедленно после открытия исполнительного производства проверяет в электронных государственных базах данных и реестрах наличие права собственности или иного имущественного права должника на такое имущество и обращает на него взыскание в сроки и порядке, установленные настоящим Законом;

в статье 51 предусматривается, что для удовлетворения требований взыскателей, не являющихся залогодержателями, взыскание на заложенное имущество должника может быть обращено при наличии одного из следующих условий:

1) право залога возникло после внесения сведений о должнике в Единый реестр должников;

2) стоимость предмета залога превышает размер задолженности должника залогодержателю;

3) имеется письменное согласие залогодержателя.

В целом комитетом ко второму чтению подготовлена сравнительная таблица, содержащая 447 поправок и предложений, по результатам рассмотрения которых предлагается учесть 15 поправок и предложений, а остальные 432 – отклонить.

Автор: Наталя Мамченко

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