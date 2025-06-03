Верховна Рада повторно розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет ще раз розглянув законопроект про цифровізацію виконавчого провадження і рекомендував прийняти його в цілому.

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Парламент знов розгляне у другому читанні законопроект 9363 про цифровізацію виконавчого провадження. Відповідну рекомендацію надав Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Нагадаємо, Верховна Рада 14 травня не проголосувала за прийняття в цілому законопроекту 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Законопроект був внесений ще у червні 2023 року.

Врешті депутати вирішили відправити його не повторне друге читання.

Раніше «Судово-юридична газета» порівняла, які зміни будуть внесені до законів внаслідок його прийняття (детально про ці зміни за посиланням).

До повторного другого читання члени Комітету вирішили доповнити порівняльну таблицю до законопроекту такими пропозиціями:

у ч. 5 статті 38 Закону «Про нотаріат» встановити, що за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненням осіб щодо засвідчення вірності перекладу з іноземної мови на українську мову медичних документів, необхідних для направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, а також документів, пов’язаних із лікуванням за кордоном осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку із збройною агресією РФ проти України, та/або засвідчення справжності підпису перекладача на перекладі таких документів з іноземної мови на українську мову консульський збір не справляється;

у Законі «Про виконавче провадження» передбачити, що не підлягають внесенню до Єдиного реєстру боржників відомості про боржників, якими є банки, за рішеннями про конфіскацію (передачу) майна (коштів), яке знаходиться у них на зберіганні, системно важливі банки, що мають заборгованість за виконавчим документом про стягнення коштів в сумі, що не перевищує 50 мільйонів гривень, та банки, що не визначені Національним банком України системно важливими, що мають заборгованість за виконавчим документом про стягнення коштів в сумі, що не перевищує 20 мільйонів гривень. Зазначене положення не застосовується у випадках, якщо така заборгованість не стягнута протягом двох місяців з дня відкриття виконавчого провадження;

встановити у ст. 24, що приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування, роботи боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника (крім коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронних гаманцях в емітентах електронних грошей боржника резидента України). Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України;

у ч. 7 статті 26 визначити, що у разі, якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронні гаманці в емітентах електронних грошей, рахунки у цінних паперах у депозитарних установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти/електронні гроші/цінні папери, що існують в електронній формі, боржника. У разі якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та звертає на нього стягнення у строки та порядку, установлені цим Законом;

у статті 51 передбачається, що для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника, може бути звернено за наявності однієї з таких умов:

1) право застави виникло після внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників;

2) вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю;

3) наявна письмова згода заставодержателя.

Загалом комітетом до другого читання підготовлено порівняльну таблицю, що містить 447 поправок і пропозицій, за результатом розгляду яких пропонується врахувати 15 поправок і пропозицій, а решту 432 – відхилити.

Автор: Наталя Мамченко

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