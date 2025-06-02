Нейтралітет та виведення військ з 4 областей — оприлюднили «меморандум» РФ щодо припинення вогню

Російський «меморандум» містить три розділи.

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Як раніше повідомлялося, що Росія передасть Україні свій меморандум під час переговорів у Стамбулі.

Після переговорів росЗМІ оприлюднили текст «меморандуму» з умовами припинення вогню, який було передано Україні.

У ньому озвучено основні вимоги країни-агресора:

▪️ виведення Сил оборони України з 4 областей;

▪️ «міжнародне визнання» російської окупації Криму та Донецької і Луганської областей;

▪️ заборона передислокації військ, припинення мобілізації та постачання іноземної військової допомоги Україні;

▪️ скасування воєнного стану;

▪️ початок демобілізації та проведення виборів в Україні не пізніше ніж через 100 днів після скасування воєнного стану;

▪️ нейтралітет України, її відмова від вступу до військових союзів;

▪️ підтвердження її без’ядерного статусу, встановлення граничної чисельності ЗСУ;

▪️ виключення військової присутності третіх країн на території України;

▪️ скасування економічних санкцій щодо Росії.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.

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