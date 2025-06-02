Нейтралитет и вывод войск из 4 областей — обнародовали «меморандум» РФ относительно прекращения огня

Российский «меморандум» содержит три раздела.

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Как ранее сообщалось, Россия передала Украине свой меморандум во время переговоров в Стамбуле.

После переговоров росСМИ обнародовали текст "меморандума" с условиями прекращения огня, который был передан Украине.

В нем озвучены основные требования страны-агрессора:

▪️ вывод Сил обороны Украины из 4 областей;

▪️ "международное признание" российской оккупации Крыма и Донецкой и Луганской областей;

▪️ запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставки иностранной военной помощи Украине;

▪️ отмена военного положения:

▪️ начало демобилизации и проведение выборов в Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения;

▪️ нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;

▪️ подтверждение ее безъядерного статуса, установление предельной численности ВСУ;

▪️ исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины;

▪️ снятие экономических санкций в отношении России.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошла встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.

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