Верховная Рада рассмотрит закон о множественном гражданстве и упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами из определенных стран

Комитет рекомендовал принять в целом закон о возможности существования у граждан Украины множественного гражданства и об упрощенном порядке приобретения гражданства Украины для иностранцев из определенных стран.

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Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом как закон законопроект 11469 о множественном гражданстве.

Предлагается концептуально изменить действующую редакцию Закона «О гражданстве Украины» и предусмотреть возможность существования у граждан Украины двойного или множественного гражданства. Так, будет установлена необходимость определения правового режима одновременной принадлежности гражданина Украины к гражданству (подданству) двух или более государств. Действующий закон дополнят новой статьей 5-1, по которой будут признаваться случаи множественного гражданства (подданства).

Кроме того, этим законопроектом предлагается дополнить закон новой статьей 10-1 «Особенности приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве Украины для некоторых категорий иностранцев». В частности, предусматривается предоставление гражданства Украины иностранцам в упрощенном порядке – но согласно перечню государств, который будет определять Кабмин.

Следует отметить, что законопроект 11469 Президент внес в Раду в августе 2024 года. А до этого, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года, Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка приобретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

Предыдущий проект 10425 четко перечислял страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония. Их граждане в случае принятия законопроекта получали бы право подать декларацию о признании себя гражданином Украины и лишались бы обязанности вернуть паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства.

Нынешний проект 11469 предусматривает, что иностранцы, которые приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, подают декларацию о признании себя гражданином Украины – документ, в котором иностранец, являющийся гражданином (подданным) государства, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, удостоверяет, что в случае приобретения гражданства Украины в правовых отношениях с Украиной признает себя только гражданином Украины.

Как отмечает Главное юридическое управление парламента, такие положения касаются лишь иностранцев из определенных стран. Поэтому эти положения имеют признаки дискриминации в отношении иностранцев, которые приобретают гражданство Украины в общем порядке (то есть, из других стран, которые не перечислит Кабмин). Ведь такие иностранцы вместе с заявлением о приобретении гражданства обязуются прекратить иностранное гражданство.

«Кроме того, положения новой статьи 10-1 не согласуются между собой, поскольку, с одной стороны, предлагается принцип единого гражданства в Украине, а с другой – разрешается иностранцу одновременно приобрести гражданство Украины, то есть иметь статус бипатрида, что не вытекает из содержания статьи 4 Конституции Украины, которой закреплен принцип единого гражданства», – отмечает ГЮУ ВР.

Также в управлении обратили внимание, что упрощенный порядок принятия в гражданство, как правило, устанавливается для граждан определенного государства на основании двусторонних международных договоров по принципу взаимности.

Упрощенный порядок приобретения гражданами Украины гражданства (подданства) государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, не может устанавливаться национальным законом в одностороннем порядке, поскольку такие действия государства должны были бы стать предметом межгосударственных договоренностей, согласно основному принципу международного права относительно международного сотрудничества, по которому государства обязуются сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом ООН.

Кроме того, вместо обязанности иностранца, предусмотренной пунктом 2 ч. 2 статьи 9 действующего Закона «О гражданстве Украины» относительно подачи обязательства прекратить иностранное гражданство, иностранцу, который является гражданином (подданным) государства, включенного в перечень государств, граждане (подданные) которых будут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке, предусматривается разрешить подавать лишь декларацию о признании себя гражданином Украины для оформления приобретения, принятия или восстановления в гражданстве Украины.

В управлении также напомнили, что институт гражданства Украины по своей природе является конституционно-правовым институтом, поэтому все вопросы относительно легализации множественного гражданства должны решаться, прежде всего, в конституционно-правовой плоскости.

Так, в статье 4 Конституции Украины устанавливается, что в Украине существует единое гражданство.

В ч. 1 статьи 25 Конституции Украины определяется, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Закрепленный Конституцией принцип единого гражданства детализируется в пункте 1 статьи 2 действующего Закона «О гражданстве Украины»: отдельные административно-территориальные единицы не могут иметь своего гражданства; если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины; если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.

Следовательно, до сих пор Украина не признает возможных правовых последствий двойного гражданства, однако не запрещает множественное гражданство.

«По таким же соображениям Украина заключала международные договоры по вопросам гражданства. Поэтому введение института множественного гражданства в условиях действия режима военного времени будет порождать правовые коллизии, ведь наличие у лица двойного или множественного гражданства потенциально может создавать существенные проблемы в решении вопросов относительно прохождения лицами с двойным/множественным гражданством воинской службы; налогообложения; обеспечения дипломатической защиты таких лиц; лояльности таких лиц к государствам их гражданства; реализации такими лицами избирательного права; снижения обороноспособности государства, в частности путем уклонения лиц, имеющих двойное/множественное гражданство, от прохождения воинской службы и от уголовного или иного судопроизводства и т.д.», – отметили в Главном юридическом управлении Верховной Рады.

Кроме того, там обратили внимание на предложенное определение термина «декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины – документ, удостоверяющий отказ иностранца от гражданства (подданства) другого государства или гражданств (подданств) других государств».

Следовательно, эта декларация подается иностранцем, который еще не приобрел гражданство Украины.

«В связи с этим следует заметить, что, во-первых, содержание этого документа не соответствует его названию, поскольку согласно его определению речь идет только об удостоверении отказа от иностранного гражданства. Во-вторых, отказываясь от надлежащего гражданства, еще не приобретя гражданства Украины, такое лицо становится апатридом (лицом без гражданства), что не учитывает правил статьи 4 Европейской конвенции о гражданстве.

И, в-третьих, учитывая вторую часть названия этого документа («признает себя только гражданином Украины») лицо, не имеющее правовой связи с Украиной, что проявляется в их взаимных правах и обязанностях, не может заявлять о том, что оно признает себя гражданином Украины.

Это противоречит как международно-правовому определению понятия «гражданство», так и национальному (статья 2 Европейской конвенции о гражданстве, статья 1 Закона «О гражданстве Украины»).

Такой законодательный подход не будет способствовать действенности принципа верховенства права, составной частью которого является юридическая определенность, требующая от законодателя четкости, понятности и однозначности правовых норм, их предсказуемости (прогнозируемости) для обеспечения стабильного правового положения человека», – подчеркнули в ГЮУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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