Верховна Рада збереться, щоб проголосувати закони, передбачені Ukraine Facility – серед них і перевірка декларацій доброчесності суддів

За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, парламент збереться незабаром, аби прийняти пакетом закони в рамках Плану Ukraine Facility, за виконання якого Україні дають кошти європейські партнери.

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Верховна Рада збереться вже незабаром у липні для того, щоб проголосувати за законопроекти, виконання яких передбачене Планом Ukraine Facility. Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Нагадаємо, що цей план погоджений з ЄС, і за його виконання Україна отримує кошти від європейських партнерів.

Раніше Міністр фінансів Сергій Марченко у своєму виступі на годині запитань до уряду закликав народних депутатів прийняти законопроекти, які передбачені як індикатори Ukraine Facility.

«Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility», – зазначив Марченко.

Так, з І кварталу 2025 року залишився невиконаним такий «маяк», як збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Справа у тому, що йдеться не просто про прийняття закону, а про цілу процедуру, де спочатку мають з’явитися бажаючі зайняти посади у ВАКС досвідчені юристи, і потім вони мають успішно пройти складні процедури відбору Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС). Однак досі спроби швидко заповнити вакансії ВАКС поки не увінчалися успіхом. Верховній Раді навіть довелося спрощувати відповідні процедури на прохання ВККС. Зокрема, дозволити повторну участь у конкурсі тим кандидатам, які провалили іспит (законопроект 12331-2).

Все це викликає питання стосовно того, хто ініціював взагалі внесення такого «маяка» до переліку завдань України, за які вона може отримати кошти від ЄС, і чи зважувала ця особа або група осіб складність поставленого завдання.

Також з І кварталу «висить» такий індикатор, як набрання чинності законодавством щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. Законопроект 13124 з такою назвою був рекомендований до відхилення комітетом, який очолює Олена Шуляк. Водночас був рекомендований до прийняття законопроект 13150 «щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», яким пропонується, щоб суд міг визнати незаконними правочини, вчинені на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень (детально про нього писала «Судово-юридична газета»).

Серед невиконаних «маяків» на ІІ квартал 2025 року залишається набрання чинності законодавства про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їх перевірки (в рамках розділу «Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади»).

Наразі Верховна Рада проголосувала відповідний законопроект 13165-2 у першому читанні. Як писала «Судово-юридична газета», він передбачає після, що набрання ним чинності проведення перевірки декларації родинних зв’язків і доброчесності судді здійснюється ВККС за новим порядком.

«Базовий» законопроект уряду передбачав перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС, що викликало зауваження у судової влади – зокрема свою досить категоричну позицію висловив Пленум Верховного Суду, а Вища рада правосуддя направила пакет законопроектів на розгляд Венеційської комісії.

Також серед невиконаних маяків – «покращення виконання судових рішень», а саме, має набрати чинності закон щодо цифровізації виконавчого провадження (законопроект 9363).

Крім того, серед маяків, які Україна має виконати – набрання чинності закону про професійну освіту та запуск міжнародних тендерів УРП (угод про розподіл продукції) із забезпеченням їх прозорості

Також маяком є набрання чинності законом про реформування АРМА. 16 липня Верховна Рада розблокувала підписання відповідного законопроекту 12374-д, за яким наступного голову АРМА будуть відбирати за участі міжнародних експертів.

Слід зауважити, що на ІІІ квартал 2025 року передбачене досить складне завдання, виконання якого залежить від якості роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів – має бути заповнено не менше 20% вакансій суддів.

Також має бути створено новий суд для розгляду адміністративних справ. Йдеться про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). Вочевидь, ці процедури не можуть бути швидкими, адже суд не створюється одним помахом руки. Втім, відповідний законопроект 12368-1 про засади створення цих судів вже прийнято.

Автор: Наталя Мамченко

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