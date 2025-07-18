У ДБР заявили, що продовжують ретельне розслідування обставин смерті чоловіка через дії співробітників київських ТЦК

Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та солдату Шевченківського районного ТЦК Києва – обидва фігуранти перебувають під вартою.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, який підозрюється у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по «поставці мобілізаційних ресурсів» (як зазначено у рішенні суду). Мобілізованого, від якого відмовилися військові частини, представник ТЦК забив на смерть прямо в автобусі.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК Києва. Обидва фігуранти перебувають під вартою. 17 липня суд продовжив застосування цього запобіжного заходу.

У травні 2025 року співробітники ТЦК брали участь у перевезенні мобілізованих громадян з навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав певні проблеми зі здоров’ям та почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК.

Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер.

Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо знаходився в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії підлеглого, не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити.

По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть.

Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану, тобто (ч. 4 ст. 426 КК).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Автор: Наталя Мамченко

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