Практика судів
  1. В Україні

Відстрочки у Резерв+ для педагогів та родичів осіб з інвалідністю запустять до початку серпня

12:25, 17 липня 2025
У Резерв+ додадуть два нові види відстрочок.
Відстрочки у Резерв+ для педагогів та родичів осіб з інвалідністю запустять до початку серпня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що наприкінці липня — на початку серпня у Резерв+ планують запустити відстрочки для деяких категорій громадян.

Серед них:

1. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

2. Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій.

Серед наступних — родини, які виховують дитину з інвалідністю», - додала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ мобілізація відстрочка Резерв+ Оберіг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рішення щодо відхилення подання про призначення директором БЕБ Цивінського було прийнято відповідно до закону – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що члени уряду проголосували за відхилення подання конкурсної комісії щодо призначення директором БЕБ Олександра Цивінського «відповідно до законів і нормативних актів»

Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко – біографія

Народні депутати проголосували за призначення Юлії Свириденко на посаду очільниці уряду України.

Наші воїни повернуться додому, коли ми переможемо Путіна – Володимир Зеленський відповів на питання щодо кінцевих строків служби

Відповідаючи на питання щодо строків демобілізації, Президент Зеленський порадив Олексію Гончаренку «не ставати на бік ворога».

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

У Верховній Раді готуються призначити уряд на чолі з Юлією Свириденко

Почалося засідання парламенту, на якому 17 липня призначать склад нового уряду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС