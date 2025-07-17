Відстрочки у Резерв+ для педагогів та родичів осіб з інвалідністю запустять до початку серпня

У Резерв+ додадуть два нові види відстрочок.

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що наприкінці липня — на початку серпня у Резерв+ планують запустити відстрочки для деяких категорій громадян.

Серед них:

1. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

2. Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій.

Серед наступних — родини, які виховують дитину з інвалідністю», - додала вона.

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