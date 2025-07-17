Отсрочки в Резерв+ для педагогов и родственников лиц с инвалидностью запустят до начала августа

В Резерв+ добавят два новых вида отсрочек.

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Заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что в конце июля — начале августа в Резерв+ планируют запустить отсрочки для некоторых категорий граждан.

Среди них:

1. Научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профессионального образования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

2. Граждане, у которых есть муж или жена с инвалидностью I или II группы — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ДРАЦС.

«Понимаю, насколько важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн — без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий.

Среди следующих — семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью», — добавила она.

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