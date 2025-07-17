На Черниговщине курсант застрелил двух военных-инструкторов во время учений

На Черниговщине во время учений курсант застрелил двух военных инструкторов.

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В Черниговской области во время учебных стрельб на территории одного из учебных центров курсант открыл огонь из автоматического оружия по инструкторам. В результате ранений двое военнослужащих погибли, сообщили в областной полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам умышленного убийства двух лиц (п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Подробности инцидента и мотивы выясняются.

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