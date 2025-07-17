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Решение об отклонении представления о назначении директором БЭБ Цывинского было принято в соответствии с законом – Юлия Свириденко

12:14, 17 июля 2025
Юлия Свириденко отметила, что члены правительства проголосовали за отклонение представления конкурсной комиссии о назначении директором БЭБ Александра Цывинского «в соответствии с законами и нормативными актами».
Решение об отклонении представления о назначении директором БЭБ Цывинского было принято в соответствии с законом – Юлия Свириденко
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Во время сессии вопросов к кандидату на должность премьер-министра в Верховной Раде Юлия Свириденко ответила на вопрос о дальнейшей судьбе представления конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, конкурсная комиссия отобрала для назначения Александра Цывинского, однако правительство 7 июля отклонило соответствующий проект распоряжения о его назначении.

«Что касается процедуры назначения директора БЭБ, она выполнена в соответствии с законами и нормативными актами.

Мы, как члены правительства, рассмотрели решение конкурсной комиссии. И каждый член правительства мог выразить свою позицию, воздержаться или проголосовать «за», с учетом той информации, которая была предоставлена вице-премьер-министром по евроинтеграции – министром юстиции (Ольгой Стефанишиной – прим. ред.), касающейся связей со страной-агрессором», — отметила Свириденко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин, ссылаясь на статью 2 закона о КМУ, статью 2 Закона «О национальной безопасности Украины» и, как указано в выписке, «с целью обеспечения соблюдения требований закона о БЭБ и с учетом информации, указанной в письме СБУ», вернул Комиссии материалы отобранного кандидата на должность директора БЭБ – «для принятия соответствующих мер».

При этом Кабмин за подписью на тот момент премьер-министра Дениса Шмыгаля поручил вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции – министру юстиции Ольге Стефанишиной проинформировать международные и иностранные организации о принятом решении.

В свою очередь, 14 июля Конкурсная комиссия вернула соответствующий документ Кабмину.

Отметим, что Юлия Свириденко также указала, что правительство планирует ввести мораторий от несанкционированного давления правоохранительных органов, который ранее не действовал, «как очень важный и действенный шаг».

Как писала «Судебно-юридическая газета», 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко 262 голосами новым главой правительства.

Автор: Наталя Мамченко

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бюро экономической безопасности

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Юлия Свириденко отметила, что члены правительства проголосовали за отклонение представления конкурсной комиссии о назначении директором БЭБ Александра Цывинского «в соответствии с законами и нормативными актами».

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