БП ВС разъяснила, как осуществляется обращение взыскания на ипотечное имущество после смерти имущественного поручителя

Обращение взыскания на ипотечное имущество после смерти имущественного поручителя осуществляется на основании Закона Украины «Об ипотеке» без необходимости предъявления кредитором требований к наследникам в порядке статей 1281, 1282 Гражданского кодекса Украины — БП ВС.

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Срок предъявления кредитором требований к наследникам, а также порядок исполнения ими обязательства, предусмотренные в статьях 1281, 1282 ГК Украины, не распространяются на правоотношения, возникающие в связи с переходом по наследству имущества, которое имущественный поручитель передал в ипотеку для обеспечения исполнения обязательств третьим лицом (отличным от залогодателя).

Такие отношения регулируются нормами Закона Украины «Об ипотеке», и поэтому ипотека остается действительной для наследника залогодателя, который приобретает статус залогодателя и получает все его права и обязанности по ипотечному договору.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда в деле от 25 июня 2025 года № 761/382/21 (производство № 14-132цс24).

По обстоятельствам дела муж истицы передал в ипотеку банку квартиру для обеспечения исполнения кредитных обязательств другим лицом. После его смерти квартира перешла по наследству жене. В то же время банк уступил право требования по ипотечному договору финансовому учреждению, которое почти через два года после принятия наследства обратило взыскание на ипотечную квартиру, а впоследствии продало ее физическому лицу, которое, в свою очередь, передало ее в ипотеку другому финансовому учреждению.

Истец утверждала, что выбытие унаследованной квартиры из ее собственности было незаконным, считая ипотеку прекращенной, поскольку в течение шести месяцев с момента получения свидетельства о праве на наследство она не получала никаких имущественных требований, а внесудебное взыскание противоречит статьям 1281, 1282 ГК Украины.

Суды предыдущих инстанций считали применимыми к спорным правоотношениям положения ст. 1281 ГК Украины, однако пришли к противоположным выводам относительно соблюдения соответствующих сроков кредитором, а также порядка обращения взыскания на ипотечное имущество согласно ст. 37 Закона Украины «Об ипотеке» или ст. 1282 ГК Украины.

Большая Палата ВС указала, что обязательства залогодателя, когда он является третьим лицом в основном правоотношении, носят исключительно имущественный характер, а не личный. Именно имущество, а не сам залогодатель (который целенаправленно определил такую форму обязательства и конкретное имущество), является гарантом исполнения основного обязательства.

Это соотносится с положениями ч. 3 ст. 23 Закона Украины «Об ипотеке», согласно которым, если право собственности на предмет ипотеки переходит к наследнику физического лица — залогодателя, такой наследник не несет ответственности перед ипотекодержателем за исполнение основного обязательства, но в случае его нарушения должником он отвечает по требованиям ипотекодержателя в пределах стоимости предмета ипотеки.

Из содержания статей 1281 и 1282 ГК Украины следует, что они касаются правоотношений, при которых сторона основного обязательства умирает, а ее имущество переходит к наследникам, которые вместе с имуществом получают неисполненное личное долговое (денежное) обязательство наследодателя, ограниченное стоимостью наследуемого имущества.

Следовательно, положения статей 1281 и 1282 ГК Украины (как в части сроков предъявления требований, так и порядка исполнения обязательств наследниками) не распространяются на отношения, связанные с переходом по наследству имущества, переданного в ипотеку для обеспечения обязательств третьего лица. Такие отношения регулируются нормами Закона Украины «Об ипотеке», которые являются специальными и подлежат применению.

В данном деле суды установили, что ипотечный договор содержит ипотечную оговорку о удовлетворении требований ипотекодержателя, в частности путем передачи ему права собственности на предмет ипотеки в счет исполнения основного обязательства в порядке, установленном ст. 37 Закона Украины «Об ипотеке». Также установлено, что ипотекодержатель обращался к истице с уведомлениями-требованиями об устранении нарушений по основному обязательству.

Таким образом, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о соблюдении ипотекодержателем процедуры обращения взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке согласно ст. 37 Закона Украины «Об ипотеке» и, соответственно, о законности приобретения им права собственности на спорное имущество.

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