На мосту Метро объявили ремонт — с 18 июля вводят ограничение движения

Движение транспорта по мосту Метро частично ограничат на несколько дней из-за ремонта покрытия.

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С 18 по 22 июля на мосту Метро через Днепр частично ограничат движение транспорта. Как сообщает КК «Киевавтодор», дорожники будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия в левой полосе движения в направлении с левого на правый берег столицы.

Ремонтные работы продлятся с 12:00 18 июля до 20:00 22 июля. Водителей просят по возможности планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, в Киеве еще один мост ушел на ремонт — возле метро «Осокорки» более чем на год ограничат движение транспорта.

А с 9 мая на ремонт отправили мост через реку Десенка. В результате ежедневно на Северном мосту наблюдаются огромные пробки сразу в обоих направлениях.

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