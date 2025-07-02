Ще один міст іде на ремонт – у Києві біля метро «Осокорки» більш ніж на рік обмежать рух транспорту

З 3 липня стартує капремонт, який триватиме понад рік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 3 липня і орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки». У підприємстві кажуть, що споруда була введена в експлуатацію ще у 1990 році й жодного разу не зазнавала капремонту з того часу. Таким чином, це ще один міст, який у Києві будуть ремонтувати. Нагадаємо, що із 9 травня відправили на ремонт міст через річку Десенка. Таким чином, кожного дня на Північному мосту спостерігають величезні затори одразу в обидва напрямки.

Роботи на шляхопроводі біля станції метро «Осокорки» проводитимуть поетапно, щоб зберегти можливість руху транспорту. На першому етапі обмежать рух половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку «Осокорків». Рух в обидва боки організують по протилежній смузі.

У «Київавтодорі» зазначають, що на час капітального ремонту рух транспорту здійснюватиметься за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією Києва.

Для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки, де проводитимуться ремонтні роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.