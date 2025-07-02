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Ще один міст іде на ремонт – у Києві біля метро «Осокорки» більш ніж на рік обмежать рух транспорту

18:27, 2 липня 2025
З 3 липня стартує капремонт, який триватиме понад рік.
Ще один міст іде на ремонт – у Києві біля метро «Осокорки» більш ніж на рік обмежать рух транспорту
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Із 3 липня і орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки». У підприємстві кажуть, що споруда була введена в експлуатацію ще у 1990 році й жодного разу не зазнавала капремонту з того часу. Таким чином, це ще один міст, який у Києві будуть ремонтувати. Нагадаємо, що із 9 травня відправили на ремонт міст через річку Десенка. Таким чином, кожного дня на Північному мосту спостерігають величезні затори одразу в обидва напрямки.

Роботи на шляхопроводі біля станції метро «Осокорки» проводитимуть поетапно, щоб зберегти можливість руху транспорту. На першому етапі обмежать рух половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку «Осокорків». Рух в обидва боки організують по протилежній смузі.

У «Київавтодорі» зазначають, що на час капітального ремонту рух транспорту здійснюватиметься за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією Києва.

Для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки, де проводитимуться ремонтні роботи.

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Київ

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