З липня ВПО перевірятимуть на перебування за кордоном: коли грошові виплати відкличуть

Із 1 липня Міністерство фінансів України щомісяця перевірятиме, чи перебувають внутрішньо переміщені особи (ВПО) за межами країни. Якщо людина буде відсутня в Україні понад 90 днів поспіль без поважної причини, її довідку ВПО та грошові виплати можуть відкликати, повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.
Як зазначив парламентар, винятки стосуються таких обґрунтованих причин перебування за кордоном:
У всіх цих випадках потрібно надати документальне підтвердження — запрошення від приймаючої сторони або інші офіційні докази.
Фролов також наголосив, що особа, якій скасували довідку ВПО, зможе отримати її повторно після повернення в Україну. Для цього достатньо подати заяву. Оформити довідку можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн — у ЦНАПах, органах соцзахисту населення та місцевої влади.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.