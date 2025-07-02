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З липня ВПО перевірятимуть на перебування за кордоном: коли грошові виплати відкличуть

18:14, 2 липня 2025
Перевірки перебування за кордоном — з липня змінюються правила для ВПО.
З липня ВПО перевірятимуть на перебування за кордоном: коли грошові виплати відкличуть
Джерело фото: Unsplash
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Із 1 липня Міністерство фінансів України щомісяця перевірятиме, чи перебувають внутрішньо переміщені особи (ВПО) за межами країни. Якщо людина буде відсутня в Україні понад 90 днів поспіль без поважної причини, її довідку ВПО та грошові виплати можуть відкликати, повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Як зазначив парламентар, винятки стосуються таких обґрунтованих причин перебування за кордоном:

  • службові відрядження або стажування;
  • лікування, реабілітація;
  • оздоровлення дітей;
  • догляд за хворою дитиною до 18 років;
  • смерть родичів;
  • перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах.

У всіх цих випадках потрібно надати документальне підтвердження — запрошення від приймаючої сторони або інші офіційні докази.

Фролов також наголосив, що особа, якій скасували довідку ВПО, зможе отримати її повторно після повернення в Україну. Для цього достатньо подати заяву. Оформити довідку можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн — у ЦНАПах, органах соцзахисту населення та місцевої влади.

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Мінфін ВПО кордон перетин кордону

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