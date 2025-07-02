З липня ВПО перевірятимуть на перебування за кордоном: коли грошові виплати відкличуть

Перевірки перебування за кордоном — з липня змінюються правила для ВПО.

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Із 1 липня Міністерство фінансів України щомісяця перевірятиме, чи перебувають внутрішньо переміщені особи (ВПО) за межами країни. Якщо людина буде відсутня в Україні понад 90 днів поспіль без поважної причини, її довідку ВПО та грошові виплати можуть відкликати, повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Як зазначив парламентар, винятки стосуються таких обґрунтованих причин перебування за кордоном:

службові відрядження або стажування;

лікування, реабілітація;

оздоровлення дітей;

догляд за хворою дитиною до 18 років;

смерть родичів;

перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах.

У всіх цих випадках потрібно надати документальне підтвердження — запрошення від приймаючої сторони або інші офіційні докази.

Фролов також наголосив, що особа, якій скасували довідку ВПО, зможе отримати її повторно після повернення в Україну. Для цього достатньо подати заяву. Оформити довідку можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн — у ЦНАПах, органах соцзахисту населення та місцевої влади.

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