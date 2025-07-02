Земельні ділянки у межах прикордонної смуги належать до земель оборони і можуть перебувати лише у державній власності – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у питанні про те, чи розміщення частин земельних ділянок в межах прикордонної смуги автоматично відносить їх до земель оборони самим фактом такого розміщення.

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Велика Палата Верховного Суду 2 липня постановила, що земельні ділянки у межах прикордонної смуги (шириною 30-50 метрів) вздовж державного кордону України належать до земель оборони, щодо яких встановлений особливий режим їх використання, і вони можуть перебувати лише у державній власності. Відповідний висновок ВП ВС зробила у справі 902/122/24. Наразі повний текст постанови не оприлюднений.

Обставини справи

У лютому 2024 року до Господарського суду Вінницької області звернувся керівник окружної прокуратури в інтересах держави в особі Вінницької обласної військової адміністрації з позовом до Яришівської сільської ради Могилів-Подільського району до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

У позові він зокрема просив скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права комунальної власності сільської ради на земельні ділянки, визнати незаконним та скасувати в Державному земельному кадастрі державну реєстрацію ділянок сільськогосподарського призначення.

В обґрунтування вимог прокурор посилався на те, що частина земельних ділянок, які розташовані у 30-ти (50-ти) метровій смузі уздовж державного кордону, можуть перебувати лише в державній власності, а повноваження щодо розпорядження такими земельними ділянками належать виключно Вінницькій обласній державній адміністрації (на даний час Вінницькій обласній військовій адміністрації), і такі земельні ділянки не підлягають передачі до комунальної власності.

Господарський суд Вінницької області рішенням від 29.07.2024, яке Північно-західний апеляційний господарський суд своєю постановою від 06.11.2024 залишив без змін, у задоволенні позову прокурора відмовив.

Одним із основних висновків місцевого суду по суті спору, з яким погодився й апеляційний суд, став висновок про те, що розміщення частин спірних земельних ділянок в межах прикордонної смуги автоматично не відносить їх до земель оборони самим фактом такого розміщення. Тобто, встановлення прикордонного режиму та прикордонної смуги не виключає можливості перебування таких земельних ділянок у комунальній власності.

Звідси надання цих ділянок у постійне користування військовим частинам для виконання завдань з охорони державного кордону може здійснюватись й відповідними представницькими органами територіальної громади, що не тягтиме за собою зміну форми власності на ці землі – з комунальної на державну.

Чому передали на ВП ВС

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду 25 лютого 2025 року передав цю справу на Велику Палату Верховного Суду.

Як зазначила колегія, для правильного вирішення спору у цій справі першочерговим належить вирішити питання «правового статусу» земельних ділянок, які примикають до державного кордону України, тобто знаходяться у прикордонній зоні.

Першочергово, колегія суддів КГС ВС звернула увагу на різну правову природу земель оборони та її відмінність від земель прикордонної смуги та створених навколо військових частин захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами користування.

Як чітко слідує зі змісту статті 77 ЗК, законодавець не визначає віднесення відповідних земель (уздовж лінії державного кордону, захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами користування) виключно до державної власності зі статусом земель оборони.

Розмежування положень та правової природи земель оборони від земель з особливим режимом використання у оборонних цілях знаходить послідовне закріплення у нормах спеціального законодавства, а саме статтях 1, 2, 3 Закону «Про використання земель оборони». Розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель встановлюються відповідно до закону. Такими спеціальними нормативно-правовими актами, які регулюють питання правового режиму зон з особливим режимом використання земель є Закон «Про державний кордон України» та постанова КМУ від 27.07.1998 № 1147 «Про прикордонний режим».

Колегія суддів КГС ВС в ухвалі про передачу справи на ВП ВС вказала, що, на їх думку, встановлення прикордонного режиму та прикордонної смуги не виключає можливості перебування таких земельних ділянок у комунальній власності.

На думку колегії, законодавець передбачив можливість використання і комунальних земель в «оборонних цілях», однак автоматичного переведення цих земель до категорії земель оборони не визначав.

Рішення ВП ВС може мати великий вплив

Передаючи справу на ВП ВС, колегія суддів КГС ВС вказала, що кількісний показник ілюструє той факт, що проблема наявна не в одній конкретній справі, а в невизначеній кількості спорів, які або вже існують, або можуть виникнути з урахуванням правового питання, щодо якого постає проблема невизначеності.

При цьому, подібні спори виникають не тільки в господарській юрисдикції, а і в юрисдикції цивільній, позаяк володільцями спірних земельних ділянок часто є фізичні особи.

Зі змісту вже ухвалених рішень у подібних справах вбачається, що суди попередніх інстанцій по-різному вирішують спірне питання: одні вважають, що розміщення спірних земельних ділянок (чи їх частин) в межах прикордонної смуги відносить їх до земель оборони автоматично, і тим самим «консервує» власність держави на ці землі; інші вважають, що встановлення прикордонного режиму та прикордонної смуги не виключає можливості перебування таких земельних ділянок у комунальній власності. Також неоднозначно вирішується судами й питання доказування обставин перебування спірних земельних ділянок у прикордонній смузі.

Отже, у правозастосуванні наявна виключна правова проблема визначення правового статусу земельних ділянок, які розміщені в межах прикордонної смуги, встановленої вздовж державного кордону з урахуванням положень пункту 27-1 Перехідних положень ЗК України, а саме щодо віднесення / не віднесення їх до земель оборони в автоматичному порядку. При цьому, від вирішення цього питання залежить встановлення дійсного власника вказаних земель, їх належного розпорядника, а відтак і можливість стверджувати про порушення інтересів держави у спірних правовідносинах.

«Таким чином, вирішення Верховним Судом у справі № 902/122/24 питання щодо визначення правового статусу земельних ділянок, які розміщені в межах прикордонної смуги має істотне значення для формування єдиної правозастосовчої практики та забезпечення розвитку права», зазначила колегія КГС ВС в ухвалі про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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