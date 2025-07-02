Земельные участки в пределах пограничной полосы относятся к землям обороны и могут находиться только в государственной собственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда поставила точку в вопросе о том, относит ли размещение частей земельных участков в пределах пограничной полосы их автоматически к землям обороны самим фактом такого размещения.

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Большая Палата Верховного Суда 2 июля постановила, что земельные участки в пределах пограничной полосы (шириной 30-50 метров) вдоль государственной границы Украины относятся к землям обороны, в отношении которых установлен особый режим их использования, и они могут находиться только в государственной собственности. Соответствующий вывод ВП ВС сделала по делу 902/122/24. В настоящее время полный текст постановления не обнародован.

Обстоятельства дела

В феврале 2024 года в Хозяйственный суд Винницкой области обратился руководитель окружной прокуратуры в интересах государства в лице Винницкой областной военной администрации с иском к Ярышевскому сельскому совету Могилев-Подольского района и Главному управлению Госгеокадастра в Винницкой области.

В иске он, в частности, просил отменить в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество государственную регистрацию права коммунальной собственности сельского совета на земельные участки, признать незаконной и отменить в Государственном земельном кадастре государственную регистрацию участков сельскохозяйственного назначения.

В обоснование требований прокурор ссылался на то, что часть земельных участков, расположенных в 30-ти (50-ти) метровой полосе вдоль государственной границы, могут находиться только в государственной собственности, а полномочия по распоряжению такими земельными участками принадлежат исключительно Винницкой областной государственной администрации (в настоящее время Винницкой областной военной администрации), и такие земельные участки не подлежат передаче в коммунальную собственность.

Хозяйственный суд Винницкой области решением от 29.07.2024, которое Северо-западный апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 06.11.2024 оставил без изменений, в удовлетворении иска прокурора отказал.

Один из основных выводов местного суда по существу спора, с которым согласился и апелляционный суд, стал вывод о том, что размещение частей спорных земельных участков в пределах пограничной полосы автоматически не относит их к землям обороны самим фактом такого размещения. То есть, установление пограничного режима и пограничной полосы не исключает возможности нахождения таких земельных участков в коммунальной собственности.

Отсюда, предоставление этих участков в постоянное пользование воинским частям для выполнения задач по охране государственной границы может осуществляться и соответствующими представительными органами территориальной общины, что не повлечет за собой изменение формы собственности на эти земли – с коммунальной на государственную.

Почему передали на ВП ВС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда 25 февраля 2025 года передал это дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Как отметила коллегия, для правильного разрешения спора в этом деле первоочередным является решение вопроса «правового статуса» земельных участков, примыкающих к государственной границе Украины, то есть находящихся в пограничной зоне.

Первоначально коллегия судей КХС ВС обратила внимание на разную правовую природу земель обороны и ее отличие от земель пограничной полосы и созданных вокруг воинских частей защитных, охранных и иных зон с особыми условиями пользования.

Как четко следует из содержания статьи 77 ЗК, законодатель не определяет отнесение соответствующих земель (вдоль линии государственной границы, защитных, охранных и иных зон с особыми условиями пользования) исключительно к государственной собственности со статусом земель обороны.

Разграничение положений и правовой природы земель обороны от земель с особым режимом использования в оборонных целях находит последовательное закрепление в нормах специального законодательства, а именно в статьях 1, 2, 3 Закона «Об использовании земель обороны». Размер и правовой режим зон с особым режимом использования земель устанавливаются в соответствии с законом. Такими специальными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы правового режима зон с особым режимом использования земель, являются Закон «О государственной границе Украины» и постановление КМУ от 27.07.1998 № 1147 «О пограничном режиме».

Коллегия судей КХС ВС в определении о передаче дела в ВП ВС указала, что, по их мнению, установление пограничного режима и пограничной полосы не исключает возможности нахождения таких земельных участков в коммунальной собственности.

По мнению коллегии, законодатель предусмотрел возможность использования и коммунальных земель в «оборонных целях», однако автоматического перевода этих земель в категорию земель обороны не определял.

Решение ВП ВС может иметь большое влияние

Передавая дело в ВП ВС, коллегия судей КХС ВС указала, что количественный показатель иллюстрирует тот факт, что проблема существует не в одном конкретном деле, а в неопределенном количестве споров, которые либо уже существуют, либо могут возникнуть с учетом правового вопроса, по которому возникает проблема неопределенности.

При этом подобные споры возникают не только в хозяйственной юрисдикции, но и в гражданской, поскольку владельцами спорных земельных участков часто являются физические лица.

Из содержания уже принятых решений по подобным делам видно, что суды предыдущих инстанций по-разному решают спорный вопрос: одни считают, что размещение спорных земельных участков (или их частей) в пределах пограничной полосы автоматически относит их к землям обороны, и тем самым «консервирует» собственность государства на эти земли; другие считают, что установление пограничного режима и пограничной полосы не исключает возможности нахождения таких земельных участков в коммунальной собственности. Также судами неоднозначно решается и вопрос доказывания обстоятельств нахождения спорных земельных участков в пограничной полосе.

Таким образом, в правоприменении существует исключительная правовая проблема определения правового статуса земельных участков, расположенных в пределах пограничной полосы, установленной вдоль государственной границы с учетом положений пункта 27-1 Переходных положений ЗК Украины, а именно относительно отнесения/не отнесения их к землям обороны в автоматическом порядке. При этом от решения этого вопроса зависит установление действительного владельца указанных земель, их надлежащего распорядителя, а, следовательно, и возможность утверждать о нарушении интересов государства в спорных правоотношениях.

«Таким образом, решение Верховным Судом по делу № 902/122/24 вопроса относительно определения правового статуса земельных участков, расположенных в пределах пограничной полосы, имеет существенное значение для формирования единой правоприменительной практики и обеспечения развития права», – отметила коллегия КХС ВС в определении о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

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