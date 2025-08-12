ВСП уволил судей Николая Иванченко и Дмитрия Скрипченко в отставку

ВСП принял решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП 12 августа решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Иванченко Николая Николаевича — с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Скрипченко Дмитрия Николаевича — с должности судьи Томаковского районного суда Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия назначил на должность члена ВККС судью в отставке Игоря Кушнира.

