ВРП звільнила суддів Миколу Іванченка та Дмитра Скрипченка у відставку

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП 12 серпня вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Іванченка Миколу Миколайовича – з посади судді Київського апеляційного суду;

Скрипченка Дмитра Миколайовича – з посади судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

