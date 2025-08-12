В Херсоне полицейский жестоко избил военного — его приговорили к трем годам заключения

Правоохранитель ударил военнослужащего кулаком в лицо, повалил на пол и стал добивать ногами.

В Херсоне к трем годам лишения свободы приговорен правоохранитель, который жестоко избил военнослужащего. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Херсонский городской суд признал виновным в превышении власти и служебных полномочий правоохранителя, который при задержании безосновательно жестоко избил военнослужащего.

Инцидент произошел в Херсоне в августе 2024 года. Местная жительница вызвала правоохранителей, чтобы те успокоили компанию, громко отмечавшую День независимости.

Во время общения с нарушителями спокойствия правоохранитель ударил одного из гостей — военнослужащего — кулаком в лицо, повалил на пол и начал добивать ногами. После этого он вытащил его из квартиры в подъезд, надел наручники и продолжил издеваться над потерпевшим.

Избиение продолжилось и на улице.

Суд признал правоохранителя виновным в превышении власти и служебных полномочий по ч. 2 ст. 365 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением специального звания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

