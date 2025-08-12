Практика судов
  1. В Украине

В Херсоне полицейский жестоко избил военного — его приговорили к трем годам заключения

11:45, 12 августа 2025
Правоохранитель ударил военнослужащего кулаком в лицо, повалил на пол и стал добивать ногами.
В Херсоне полицейский жестоко избил военного — его приговорили к трем годам заключения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Херсоне к трем годам лишения свободы приговорен правоохранитель, который жестоко избил военнослужащего. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Херсонский городской суд признал виновным в превышении власти и служебных полномочий правоохранителя, который при задержании безосновательно жестоко избил военнослужащего.

Инцидент произошел в Херсоне в августе 2024 года. Местная жительница вызвала правоохранителей, чтобы те успокоили компанию, громко отмечавшую День независимости.

Во время общения с нарушителями спокойствия правоохранитель ударил одного из гостей — военнослужащего — кулаком в лицо, повалил на пол и начал добивать ногами. После этого он вытащил его из квартиры в подъезд, надел наручники и продолжил издеваться над потерпевшим.

Избиение продолжилось и на улице.

Суд признал правоохранителя виновным в превышении власти и служебных полномочий по ч. 2 ст. 365 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением специального звания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные приговор ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный админсуд в Киеве запретил ТЦК призывать мужчину с отсрочкой в порядке обеспечения иска

Шестой апелляционный админсуд для предотвращения призыва мужчины с отсрочкой решил принять меры по обеспечению иска и запретил ТЦК его призывать, ссылаясь на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации.

Верховный Суд: Особый порядок предоставления земли для недропользования действует только для разрешений, полученных на аукционе

Особый порядок предоставления земли действует только для разрешений с аукциона – Верховный Суд.

Высший совет правосудия назначил на должность члена ВККС судью в отставке Игоря Кушнира

Судейская квота в составе ВККС полностью заполнена.

В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Конкурс в апелляционные хозяйственные суды почти завершен – в топе рейтинга VIP-участники конкурса

Члены Высшего совета правосудия и родственники членов ВККС и ВСП практически гарантировали себе должности в самых престижных апелляционных хозяйственных судах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва