Уехала за границу, но за нее вели нотариальный бизнес в Украине – будут судить частного нотариуса и ее подругу

Почти за полтора месяца отсутствия нотариуса на территории Украины ее подругой было совершено более 200 несанкционированных входов в госреестры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить частного нотариуса и ее подругу, которые совершили более 200 несанкционированных входов в государственные реестры, в ходе которых вносились недостоверные данные о якобы совершенных нотариальных действиях. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В июне правоохранители разоблачили 39-летнюю киевлянку — частного нотариуса, которая, решив уехать за границу, не захотела терять доходы и вместо официального прекращения деятельности переложила свои полномочия на 45-летнюю безработную подругу, передав ей доступ к своей нотариальной конторе, а также логин и пароль от государственных реестров для совершения нотариальных действий от своего имени.

В ходе следствия полицейские установили, что почти за полтора месяца отсутствия нотариуса на территории Украины ее подругой было совершено более 200 несанкционированных входов в госреестры, в ходе которых вносились недостоверные данные о якобы совершенных нотариальных действиях.

Тогда юристке и ее подруге следователи сообщили о подозрении. В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении обеих фигуранток в суд. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.