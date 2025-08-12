Виїхала за кордон, але за неї вели нотаріальний бізнес в Україні – судитимуть приватного нотаріуса та її подругу

Майже за півтора місяці відсутності нотаріуса на території України, її подругою було здійснено більше 200 несанкціонованих входів до держреєстрів.

У Києві судитимуть приватного нотаріуса та її подругу, які здійснили більше 200 несанкціонованих входів до держреєстрів, під час яких вносилися недостовірні дані про нібито вчинені нотаріальні дії. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У червні правоохоронці викрили 39-річну киянку – приватного нотаріуса, яка, вирішивши виїхати за кордон, не захотіла втрачати прибутки та замість офіційного припинення діяльності переклала свої повноваження на 45-річну безробітну подругу та передала їй доступ до своєї нотаріальної контори, а також логін та пароль від державних реєстрів для здійснення нотаріальних дій від свого імені.

В ході слідства поліцейські встановили, що майже за півтора місяці відсутності нотаріуса на території України, її подругою було здійснено більше 200 несанкціонованих входів до держреєстрів, під час яких вносилися недостовірні дані про нібито вчинені нотаріальні дії.

Тоді, юристці та її подрузі слідчі оголосили про підозру. Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт по обом фігуранткам до суду. Їм загрожує позбавлення волі строком до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

