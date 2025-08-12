В Одесской области замкомандира воинской части организовал «дистанционную службу» подчиненным и присвоил 20 млн гривен

Заместителя командира воинской части будут судить за организацию схемы «дистанционной службы» для военных, по которой присвоили до 20 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед судом предстанет заместитель командира воинской части из Одесской области, который организовал «дистанционную службу» подчиненным и забирал их выплаты. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Схема работала так: военные оставались дома, но по документам числились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе.

По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 «дистанционных» военных и присвоили до 20 млн грн. Лишь за четыре месяца должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.

В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных.

Благодаря принципиальной позиции следователей причиненный государству ущерб возмещен полностью.

В отношении военнослужащих, которые воспользовались услугами должностного лица, ведется отдельное расследование по факту уклонения от несения военной службы.

Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.