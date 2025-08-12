Практика судов
В Одесской области замкомандира воинской части организовал «дистанционную службу» подчиненным и присвоил 20 млн гривен

12:18, 12 августа 2025
Заместителя командира воинской части будут судить за организацию схемы «дистанционной службы» для военных, по которой присвоили до 20 млн грн.
Перед судом предстанет заместитель командира воинской части из Одесской области, который организовал «дистанционную службу» подчиненным и забирал их выплаты. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Схема работала так: военные оставались дома, но по документам числились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе.

По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 «дистанционных» военных и присвоили до 20 млн грн. Лишь за четыре месяца должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.

В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных.

Благодаря принципиальной позиции следователей причиненный государству ущерб возмещен полностью.

В отношении военнослужащих, которые воспользовались услугами должностного лица, ведется отдельное расследование по факту уклонения от несения военной службы.

Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

