В Одесской области замкомандира воинской части организовал «дистанционную службу» подчиненным и присвоил 20 млн гривен

Перед судом предстанет заместитель командира воинской части из Одесской области, который организовал «дистанционную службу» подчиненным и забирал их выплаты. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Схема работала так: военные оставались дома, но по документам числились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе.
По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 «дистанционных» военных и присвоили до 20 млн грн. Лишь за четыре месяца должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.
В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных.
Благодаря принципиальной позиции следователей причиненный государству ущерб возмещен полностью.
В отношении военнослужащих, которые воспользовались услугами должностного лица, ведется отдельное расследование по факту уклонения от несения военной службы.
Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
