На Одещині посадовець військової частини організував «дистанційну службу» підлеглим і привласнив 20 млн гривень

Заступника командира військової частини судитимуть за організацію схеми «дистанційної служби» для військових, через яку привласнили до 20 млн грн.

Перед судом постане заступник командира військової частини з Одеської області, який організував «дистанційну службу» підлеглим і забирав їхні виплати. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Схема працювала так: військові залишалися вдома, але за документами перебували на службі й отримували повне грошове забезпечення. Банківські картки з зарплатою вони передавали організаторам, які знімали кошти й залишали собі.

За даними слідства, за час дії схеми ділки оформили понад 20 «дистанційних» військових та привласнили до 20 млн грн. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат, оформлених за чужу службу.

У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих.

Завдяки принциповій позиції слідчих завдані збитки державі відшкодовані повністю.

Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.

Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ухилення від несення військової служби (ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

