В Киеве прокуратура требует расторгнуть договор аренды на землю в Днепровском районе, где планировали построить ЖК

Участок, выделенный под строительство жилого комплекса, арендатор получил еще в 2008 году, но работы так и не начал.

Источник фото: Ріxabay

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура подала иск в суд с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка площадью почти 4 га в Днепровском районе столицы, недалеко от кольцевой дороги города Бровары. Участок коммунальной собственности был передан в аренду для строительства жилого комплекса.

Право аренды на землю общество получило еще в 2008 году, однако строительные работы так и не начались. Как заявляют в прокуратуре, в 2021 году Киевсовет продлил договор, однако арендатор, по данным прокуратуры, систематически нарушает его условия — не ведет строительство и регулярно не оплачивает аренду.

В настоящее время прокуратура требует взыскать с предприятия почти 400 тыс. грн задолженности, расторгнуть договор аренды и вернуть земельный участок, стоимость которого оценивается примерно в 62 млн грн.

Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу, сообщила Киевская городская прокуратура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.