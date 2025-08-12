Практика судів
У Києві прокуратура вимагає розірвати договір оренди на землю у Дніпровському районі, де мали побудувати ЖК

13:33, 12 серпня 2025
Ділянку, виділену під будівництво житлового комплексу, орендар отримав ще у 2008 році, але роботи так і не розпочав.
Джерело фото: Ріxabay
Київська міська прокуратура подала позов до суду з вимогою розірвати договір оренди земельної ділянки площею майже 4 га у Дніпровському районі столиці, неподалік кільцевої дороги міста Бровари. Ділянка комунальної власності була передана в оренду для будівництва житлового комплексу.

Право оренди на землю товариство отримало ще у 2008 році, проте будівельні роботи так і не розпочало. Як заявляють у рокуратурі, у 2021 році Київрада поновила договір, однак орендар, за даними прокуратури, систематично порушує його умови — не веде будівництво та систематично не сплачує орендну плату.

Наразі прокуратура вимагає стягнути з підприємства майже 400 тис. грн заборгованості, розірвати договір оренди та повернути земельну ділянку, вартість якої оцінюють у близько 62 млн грн.

Господарський суд м. Києва відкрив провадження у справі, повідомила Київська міська прокуратура.

