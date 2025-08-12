Украинский футболист Илья Забарный перешел во французский ПСЖ и вписал свое имя в историю

Илья Забарный стал вторым самым дорогим украинским футболистом в истории.

Фото: ПСЖ

Футболист английского клуба «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный перешел к победителям Лиги чемпионов — французскому ПСЖ. О сделке объявили на официальной странице парижан в X.

Забарный подписал контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2030 года.

Украинец будет играть под номером «6». Ранее в ПСЖ под этим номером выступал полузащитник Марко Верратти.

По данным портала Transfermarkt, за украинского игрока ПСЖ заплатит «Борнмуту» 63 миллиона евро без учета бонусов.

Таким образом, трансфер Забарного в ПСЖ делает его вторым самым дорогим украинским футболистом в истории. Дороже среди украинцев стоил только полузащитник Михаил Мудрик, за которого «Челси» заплатил 70 млн евро.

Напомним, ПСЖ станет вторым иностранным клубом в карьере Забарного. Из киевского «Динамо» футболист в начале 2023 года перешел в английский «Борнмут», за который с тех пор провел 86 матчей и забил один гол.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

