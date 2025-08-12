Український футболіст Ілля Забарний перейшов до французького ПСЖ та вписав своє ім’я в історію

Ілля Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії.

Футболіст англійського клубу «Борнмут» та збірної України Ілля Забарний перейшов до переможців Ліги чемпіонів — французького ПСЖ. Про угоду оголосили на офіційній сторінці парижан в Х.

Забарний підписав контракт, який розрахований на п'ять сезонів — до літа 2030 року.

Українець буде грати під номером «6». Раніше у ПСЖ під цим номером виступав півзахисник Марко Верратті.

За даними порталу Transfermarkt, за українського гравця ПСЖ заплатить «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів.

Таким чином, трансфер Забарного до ПСЖ робить його другим найдорожчим українським футболістом в історії. Більше серед українців коштував лише півзахисник Михайло Мудрик, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Нагадаємо, ПСЖ стане другим іноземним клубом у кар'єрі Забарного. З київського «Динамо» футболіст на початку 2023 року перейшов у англійський «Борнмут», за який відтоді провів 86 матчів та забив один гол.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

