Практика судів
  1. Суспільство
  2. / Спорт

Український футболіст Ілля Забарний перейшов до французького ПСЖ та вписав своє ім’я в історію

12:21, 12 серпня 2025
Ілля Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії.
Український футболіст Ілля Забарний перейшов до французького ПСЖ та вписав своє ім’я в історію
Фото: ПСЖ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Футболіст англійського клубу «Борнмут» та збірної України Ілля Забарний перейшов до переможців Ліги чемпіонів — французького ПСЖ. Про угоду оголосили на офіційній сторінці парижан в Х.

Забарний підписав контракт, який розрахований на п'ять сезонів — до літа 2030 року.

Українець буде грати під номером «6». Раніше у ПСЖ під цим номером виступав півзахисник Марко Верратті.

За даними порталу Transfermarkt, за українського гравця ПСЖ заплатить «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів.

Таким чином, трансфер Забарного до ПСЖ робить його другим найдорожчим українським футболістом в історії. Більше серед українців коштував лише півзахисник Михайло Мудрик, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Нагадаємо, ПСЖ стане другим іноземним клубом у кар'єрі Забарного. З київського «Динамо» футболіст на початку 2023 року перейшов у англійський «Борнмут», за який відтоді провів 86 матчів та забив один гол.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

футбол

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

У МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин

Припинення вогню і потім переговори між Україною та РФ: відбулося позачергове засідання Ради з питань закордонних справ, на якому європейські партнери висловили бачення результатів зустрічі Трампа і Путіна.

Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Верховний Суд: Особливий порядок надання землі для надрокористування діє лише для дозволів, отриманих на аукціоні

Особливий порядок надання землі діє лише для дозволів з аукціону – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва