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С июля ВПЛ будут проверять на пребывание за границей: когда денежные выплаты отзовут

18:14, 2 июля 2025
Проверки пребывания за границей — с июля меняются правила для ВПО.
С июля ВПЛ будут проверять на пребывание за границей: когда денежные выплаты отзовут
Источник фото: Unsplash
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С 1 июля Министерство финансов Украины ежемесячно будет проверять, находятся ли внутренне перемещенные лица (ВПО) за пределами страны. Если человек будет отсутствовать в Украине более 90 дней подряд без уважительной причины, его справку ВПО и денежные выплаты могут отозвать, сообщил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПО Павел Фролов.

Как отметил парламентарий, исключения касаются следующих обоснованных причин пребывания за границей:

  • служебные командировки или стажировка;
  • лечение, реабилитация;
  • оздоровление детей;
  • уход за больным ребенком до 18 лет;
  • смерть родственников;
  • пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах.

Во всех этих случаях необходимо предоставить документальное подтверждение — приглашение от принимающей стороны или другие официальные доказательства.

Фролов также подчеркнул, что лицо, у которого была аннулирована справка ВПО, сможет получить ее повторно после возвращения в Украину. Для этого достаточно подать заявление. Оформить справку можно онлайн через приложение «Дія» или офлайн — в ЦНАПах, органах соцзащиты населения и местной власти.

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Минфин ВПЛ граница пересечение границы

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