С июля ВПЛ будут проверять на пребывание за границей: когда денежные выплаты отзовут

Проверки пребывания за границей — с июля меняются правила для ВПО.

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С 1 июля Министерство финансов Украины ежемесячно будет проверять, находятся ли внутренне перемещенные лица (ВПО) за пределами страны. Если человек будет отсутствовать в Украине более 90 дней подряд без уважительной причины, его справку ВПО и денежные выплаты могут отозвать, сообщил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПО Павел Фролов.

Как отметил парламентарий, исключения касаются следующих обоснованных причин пребывания за границей:

служебные командировки или стажировка;

лечение, реабилитация;

оздоровление детей;

уход за больным ребенком до 18 лет;

смерть родственников;

пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах.

Во всех этих случаях необходимо предоставить документальное подтверждение — приглашение от принимающей стороны или другие официальные доказательства.

Фролов также подчеркнул, что лицо, у которого была аннулирована справка ВПО, сможет получить ее повторно после возвращения в Украину. Для этого достаточно подать заявление. Оформить справку можно онлайн через приложение «Дія» или офлайн — в ЦНАПах, органах соцзащиты населения и местной власти.

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