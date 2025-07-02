Еще один мост уходит на ремонт — в Киеве возле метро «Осокорки» более чем на год ограничат движение транспорта

С 3 июля стартует капремонт, который продлится больше года.

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С 3 июля и ориентировочно до августа 2026 года частично ограничат движение транспорта путепроводом на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

Ограничения связаны с началом капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки». В предприятии отмечают, что сооружение было введено в эксплуатацию еще в 1990 году и с тех пор ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Таким образом, это еще один мост, который в Киеве будут ремонтировать. Напомним, что с 9 мая отправили на ремонт мост через реку Десенка. В результате этого на Северном мосту ежедневно наблюдаются огромные пробки сразу в обоих направлениях.

Работы на путепроводе возле станции метро «Осокорки» будут проводиться поэтапно, чтобы сохранить возможность движения транспорта. На первом этапе ограничат движение по одной половине путепровода на Днепровской набережной в направлении «Осокорков». Движение в обоих направлениях организуют по противоположной полосе.

В «Киевавтодоре» уточняют, что на время капитального ремонта движение транспорта будет осуществляться по временной схеме, согласованной с патрульной полицией Киева.

Для водителей установят предупреждающие знаки с информацией об объезде участка, где будут проводиться ремонтные работы.

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