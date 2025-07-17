На мосту Метро оголосили ремонт — з 18 липня вводять обмеження руху

Рух транспорту мостом Метро обмежать на кілька днів через ремонт покриття.

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Із 18 по 22 липня на мосту Метро через Дніпро частково обмежать рух транспорту. Як повідомляє КК «Київавтодор», дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття у лівій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег столиці.

Ремонтні роботи триватимуть з 12:00 18 липня до 20:00 22 липня. Водіїв просять за можливості планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Нагадаємо, що у Києві ще один міст пішов на ремонт – біля метро «Осокорки» більш ніж на рік обмежать рух транспорту.

А із 9 травня відправили на ремонт міст через річку Десенка. Таким чином, кожного дня на Північному мосту спостерігають величезні затори одразу в обидва напрямки.

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