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Компанія Вакарчука Суперсиметрія, 1+1 Україна і Підпільний стендап отримали статус критично важливих

11:47, 17 липня 2025
Статус критично важливих також підтверджено або надано низці компаній.
Компанія Вакарчука Суперсиметрія, 1+1 Україна і Підпільний стендап отримали статус критично важливих
Фото: golos.com.ua
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України наказами з 9 травня по 16 липня надало низці компаніям та телеканалам статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Наказами встановлено, що ТОВ «Суперсиметрія» (компанія, що представляє права на всі твори гурту Океан Ельзи, засновник співак Святослав Вакарчук) і ТОВ «Підпільний стендап» (український стендап-проєкт, засновник комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус.

Також статус підтверджено або надано: ТОВ «Медіацентр «Вісті», ТОВ «Видавничий центр «Академія» (видавництво «Академія»), ТОВ «Фірма «Антологія» (видавництво «Антологія»), ТОВ «Дідживан» (УНІАН ТБ), ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»,  ТОВ «Буковинська хвиля» (радіостанція «Буковинська хвиля»), ТОВ «Вінж 4» (канал «Бігуді»), ТОВ «ВІЖН 1+1» (канал «1+1 Україна»), АТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус», ТОВ «Українська радіо група», ДП «Національний центр Олександра Довженка» і Національному музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків».

Серед іншого статус підтверджено і надано: ТОВ «Консалтингова фірма «Веданта-експерт», ТОВ «Нью фрідом», ТОВ «Поларт», ТОВ «Новий обрій», ТОВ «НФ», ТОВ «ПКА Груп», ТОВ «Діджиталс солюшнс» і ТОВ «СЕС Сіріус Україна».

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу «Дія». Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

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