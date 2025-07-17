Мін’юст США звільнив прокурорку у справах Епштейна та Комбса Маурін Комі — причину не пояснили

Маурін Комі, доньку ексголови ФБР Джеймса Комі, звільнили без пояснень — вона працювала над резонансними справами Епштейна, Максвелл і Дідді.

Джерело фото: NBC News

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Федеральну прокурорку Маурін Комі, яка працювала над гучними справами Джеффрі Епштейна, Гіслейн Максвелл і Шона «Дідді» Комбса, звільнили з Міністерства юстиції США. Про це повідомили у The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Маурін Комі — донька колишнього директора ФБР Джеймса Комі — отримала повідомлення про звільнення у середу ввечері – 16 липня. Причину не вказали, зазначивши лише, що звільнення відбулося згідно з конституційними повноваженнями президента. Документ підписала Франсі Гейкс, яка керує Виконавчим офісом окружних прокурорів.

Комі пропрацювала в офісі прокурора Південного округу Нью-Йорка майже 10 років, здобувши репутацію професійної та досвідченої юристки. Колеги, за повідомленнями джерел, провели її з будівлі як знак солідарності.

Наразі невідомо, чи пов’язане звільнення Комі з її участю у справах Епштейна та Комбса або з її родинними зв’язками з Джеймсом Комі, якого Дональд Трамп звільнив у 2017 році з посади голови ФБР.

Південний округ Нью-Йорка та Міністерство юстиції відмовилися від коментарів.

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