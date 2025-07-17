Наші воїни повернуться додому, коли ми переможемо Путіна – Володимир Зеленський відповів на питання щодо кінцевих строків служби

Відповідаючи на питання щодо строків демобілізації, Президент Зеленський порадив Олексію Гончаренку «не ставати на бік ворога».

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Президент Володимир Зеленський 17 липня у Верховній Раді представив кандидата на посаду прем’єр-міністра – Юлію Свириденко.

Також він відповів на питання народного депутата Олексія Гончаренка, яке було адресоване Свириденко, стосовно того, чи планує уряд встановити кінцеві терміни служби для військових.

Так, Зеленський зазначив, що «наші воїни повернуться додому, коли ми переможемо ворога – Путіна». Він додав, що «ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік».

Президент додав, військові заслуговують на якісну ротацію. «Коли такі, як ви, опиняться на фронті, і будуть допомагати їм, а не тільки говорити», підкреслив він.

Нагадаємо, раніше озвучили склад нового уряду.

Автор: Наталя Мамченко

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