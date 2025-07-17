Наши воины вернутся домой, когда мы победим Путина – Владимир Зеленский ответил на вопрос о предельных сроках службы

Отвечая на вопрос о сроках демобилизации, Президент Зеленский посоветовал Алексею Гончаренко «не становиться на сторону врага».

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Президент Владимир Зеленский 17 июля в Верховной Раде представил кандидата на должность премьер-министра – Юлию Свириденко.

Также он ответил на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко, который был адресован Свириденко, относительно того, планирует ли правительство установить конечные сроки службы для военных.

Так, Зеленский отметил, что «наши воины вернутся домой, когда мы победим врага – Путина». Он добавил, что «врагов внутри страны нет, и вы не становитесь на эту сторону».

Президент добавил, что военные заслуживают качественной ротации. «Когда такие, как вы, окажутся на фронте и будут помогать им, а не только говорить», — подчеркнул он.

Напомним, ранее озвучили состав нового правительства.

Автор: Наталя Мамченко

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