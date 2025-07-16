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Министром юстиции станет Герман Галущенко – Давид Арахамия назвал список будущих министров, представленных на фракции

20:49, 16 июля 2025
По словам Давида Арахамии, следующим министром юстиции вместо Ольги Стефанишиной станет Герман Галущенко, который до этого занимал пост министра энергетики
Министром юстиции станет Герман Галущенко – Давид Арахамия назвал список будущих министров, представленных на фракции
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.

Он рассказал, что состоялось заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вицеспикера Александра Корниенко.

На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, также присутствовавших.

По словам Арахамии, были представлены такие кандидаты на должности в Кабмине:

  • Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
  • Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко – министр юстиции;
  • Светлана Гринчук – министр энергетики;
  • Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко – министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой – министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко – министр финансов;
  • Андрей Сибига – министр иностранных дел;
  • Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль – министр обороны.

Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Арахамия подчеркнул, что консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.

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Кабинет Министров Украины Давид Арахамия

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