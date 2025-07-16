Министром юстиции станет Герман Галущенко – Давид Арахамия назвал список будущих министров, представленных на фракции

По словам Давида Арахамии, следующим министром юстиции вместо Ольги Стефанишиной станет Герман Галущенко, который до этого занимал пост министра энергетики

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.

Он рассказал, что состоялось заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вицеспикера Александра Корниенко.

На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, также присутствовавших.

По словам Арахамии, были представлены такие кандидаты на должности в Кабмине:

Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко – министр юстиции;

Светлана Гринчук – министр энергетики;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко – министр внутренних дел;

Оксен Лисовой – министр образования и науки;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

Сергей Марченко – министр финансов;

Андрей Сибига – министр иностранных дел;

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль – министр обороны.

Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Арахамия подчеркнул, что консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.

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