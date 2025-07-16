Министром юстиции станет Герман Галущенко – Давид Арахамия назвал список будущих министров, представленных на фракции

20:49, 16 июля 2025
По словам Давида Арахамии, следующим министром юстиции вместо Ольги Стефанишиной станет Герман Галущенко, который до этого занимал пост министра энергетики
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.
Он рассказал, что состоялось заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вицеспикера Александра Корниенко.
На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, также присутствовавших.
По словам Арахамии, были представлены такие кандидаты на должности в Кабмине:
- Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко – министр юстиции;
- Светлана Гринчук – министр энергетики;
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко – министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой – министр образования и науки;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Андрей Сибига – министр иностранных дел;
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль – министр обороны.
Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Арахамия подчеркнул, что консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.
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