Отбор на должность судьи местного суда — обнародовали кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 16 июля

Во время тестирования 16 июля не набрали проходной балл 17 человек.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 16 июля.

Минимально допустимый балл тестирования – 26 баллов.

Максимальный балл тестирования – 40 баллов.

"Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) будут допускаться по рейтингу не более 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов", - сообщили в ВККС.

Установлены кодированные результаты тестирования за 16.07.2025 по 932 человек:

набрали минимально допустимый балл – 915 человек:

от 26 до 30 баллов – 40 человек;

от 31 до 35 баллов – 106 человек;

от 36 до 40 баллов – 769 человек.

не набрали минимально допустимый балл тестирования – 17 человек.

Кодированные результаты тестирования за 16 июля 2025:

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