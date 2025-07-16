Отбор на должность судьи местного суда — обнародовали кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 16 июля

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 16 июля.
Минимально допустимый балл тестирования – 26 баллов.
Максимальный балл тестирования – 40 баллов.
"Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) будут допускаться по рейтингу не более 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов", - сообщили в ВККС.
Установлены кодированные результаты тестирования за 16.07.2025 по 932 человек:
набрали минимально допустимый балл – 915 человек:
от 26 до 30 баллов – 40 человек;
от 31 до 35 баллов – 106 человек;
от 36 до 40 баллов – 769 человек.
не набрали минимально допустимый балл тестирования – 17 человек.
Кодированные результаты тестирования за 16 июля 2025:
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