Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 16 липня

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила кодовані результати тестування з історії української державності за 16 липня.
Мінімально допустимий бал тестування – 26 балів.
Максимальний бал тестування – 40 балів.
"До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускатимуться за рейтингом не більше 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів", - повідомили у ВККС.
Встановлено кодовані результати тестування за 16.07.2025 стосовно 932 осіб:
набрали мінімально допустимий бал – 915 осіб:
від 26 до 30 балів – 40 осіб;
від 31 до 35 балів – 106 осіб;
від 36 до 40 балів – 769 особи.
не набрали мінімально допустимого бала тестування – 17 осіб.
Кодовані результати тестування за 16 липня 2025 року:
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