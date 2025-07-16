Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 16 липня

Під час тестування 16 липня не набрали прохідного бала 17 осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила кодовані результати тестування з історії української державності за 16 липня.

Мінімально допустимий бал тестування – 26 балів.

Максимальний бал тестування – 40 балів.

"До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускатимуться за рейтингом не більше 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів", - повідомили у ВККС.

Встановлено кодовані результати тестування за 16.07.2025 стосовно 932 осіб:

набрали мінімально допустимий бал – 915 осіб:

від 26 до 30 балів – 40 осіб;

від 31 до 35 балів – 106 осіб;

від 36 до 40 балів – 769 особи.

не набрали мінімально допустимого бала тестування – 17 осіб.

Кодовані результати тестування за 16 липня 2025 року:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.