Андрій Єрмак зустрівся з послом ЄС в Україні Матерновою та представником Єврокомісії

Єрмак розповів, що під час зустрічі обговорювали фінансові потреби та пріоритети України.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про зустріч із заступником генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та сусідства Саймоном Мордю та Посолкою Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

За словами Єрмака, під час зустрічі обговорювалася реалізація фінансової підтримки, яку Україна отримує з бюджету ЄС, а також фінансові потреби та пріоритети України.

"Ці ресурси мають стратегічне значення для нашої стійкості в умовах війни та для подальших реформ", - зазначив Єрмак.

Також він додав, що Україна повністю виконала свої зобов’язання і готова до відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу до ЄС.

"Висловив позитивні очікування всіх українців щодо подальшого прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі. Це – ключовий етап у нашому русі до повноправної участі в європейській родині. ЄС був і залишається надійним партнером України у боротьбі за свободу та європейське майбутнє", - додав керівник ОП.

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