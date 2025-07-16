Андрей Ермак встретился с послом ЕС в Украине Матерновой и представителем Еврокомиссии

Ермак рассказал, что во время встречи обсуждали финансовые нужды и приоритеты Украины.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о встрече с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и соседства Саймоном Мордю и Посолом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.

По словам Ермака, во время встречи обсуждалась реализация финансовой поддержки, получаемой Украиной из бюджета ЕС, а также финансовые потребности и приоритеты Украины.

"Эти ресурсы имеют стратегическое значение для нашей устойчивости в условиях войны и для дальнейших реформ", - отметил Ермак.

Также он добавил, что Украина полностью выполнила свои обязательства и готова к открытию первого переговорного кластера по вступлению в ЕС.

"Высказал положительные ожидания всех украинцев относительно дальнейшего прогресса на пути к членству в Европейском Союзе. Это ключевой этап в нашем движении к полноправному участию в европейской семье. ЕС был и остается надежным партнером Украины в борьбе за свободу и европейское будущее", - добавил руководитель ОП.

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