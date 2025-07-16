Герман Сметанин возглавит Укроборонпром - Зеленский

Герман Сметанин, возглавляющий Минстратегпром, будет руководить Укроборонпром.

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Герман Сметанин, являющийся сейчас министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, возглавит Укроборонпром. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По словам Президента, через Минобороны в обновленном правительстве будут управляться и стратегические отрасли промышленности.

"Герман Сметанин возглавит Укроборонпром. Задача очень конкретная, четкая - сейчас украинское оружие на фронте во всех наших операциях около 40%. Это уже значительно больше украинского оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие, но нужно больше. Наших возможностей выталкивать войну на территорию России. они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и подлинного мира", – сказал Владимир Зеленский.

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